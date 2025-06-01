СМИ: Белый дом намерен отозвать кандидатуру Айзекмана на пост главы NASA

Белый дом сообщил миллиардеру Джареду Айзекману, что намерен отозвать его кандидатуру на пост руководителя Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).
Как передает Report, об этом сообщила газета
В конце апреля Комитет Сената Конгресса США по коммерции, науке и транспорту рекомендовал утвердить Айзекмана на пост руководителя NASA. Как пишет WP, ожидалось, что итоговое голосование по его кандидатуре пройдет в Сенате Конгресса США на следующей неделе. Однако, как сообщили источники издания, в пятницу Айзекман был уведомлен, что его кандидатура будет отозвана.