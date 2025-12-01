СМИ: Белый дом хочет защитить матчи ЧМ и Олимпийские игры от дронов

Белый дом требует от законодателей предоставить администрации больше полномочий по уничтожению беспилотников во внутреннем воздушном пространстве в преддверии проведения США чемпионата мира по футболу 2026 года и Олимпийских игр 2028 года.

Как передает Report, об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

В публикации отмечается, что данный проект сталкивается с сопротивлением в Капитолии, в том числе со стороны комитета по торговле во главе с сенатором Тедом Крузом. Они опасаются, что предложение может привести к злоупотреблениям федерального законодательства.

Проект Белого дома предполагает, что федеральным агентствам, включая министерства внутренней безопасности и юстиции, будут предоставлены новые полномочия по борьбе с дронами на "крупномасштабных публичных мероприятиях, критически важной инфраструктуре или исправительных учреждениях".