Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
Elvis
    Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ

    СМИ: Белый дом хочет защитить матчи ЧМ и Олимпийские игры от дронов

    Другие страны
    • 01 декабря, 2025
    • 02:39
    СМИ: Белый дом хочет защитить матчи ЧМ и Олимпийские игры от дронов

    Белый дом требует от законодателей предоставить администрации больше полномочий по уничтожению беспилотников во внутреннем воздушном пространстве в преддверии проведения США чемпионата мира по футболу 2026 года и Олимпийских игр 2028 года.

    Как передает Report, об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

    В публикации отмечается, что данный проект сталкивается с сопротивлением в Капитолии, в том числе со стороны комитета по торговле во главе с сенатором Тедом Крузом. Они опасаются, что предложение может привести к злоупотреблениям федерального законодательства.

    Проект Белого дома предполагает, что федеральным агентствам, включая министерства внутренней безопасности и юстиции, будут предоставлены новые полномочия по борьбе с дронами на "крупномасштабных публичных мероприятиях, критически важной инфраструктуре или исправительных учреждениях".

    Белый дом Конгресс США ЧМ-2026 ОИ-2028
    Elvis

    Последние новости

    03:04

    В Сумгайыте после наезда автомобиля скончался 85-летний пешеход

    Происшествия
    02:39

    СМИ: Белый дом хочет защитить матчи ЧМ и Олимпийские игры от дронов

    Другие страны
    02:20

    Трамп заявил о прогрессе в переговорах с Украиной

    Другие страны
    01:55

    В США более 8 тыс. рейсов задержали или отменили из-за непогоды

    Другие страны
    01:16

    Reuters: Небо над Венесуэлой открыто, несмотря на заявления Трампа

    Другие страны
    00:47

    В Европе пытаются убедить США не сокращать численность войск на континенте

    Другие страны
    00:22

    Дуров заявил о запуске децентрализованной вычислительной сети Cocoon

    ИКТ
    00:00

    Минуло 5 лет со дня освобождения Лачынского района от армянской оккупации

    Внутренняя политика
    23:54
    Видео

    В Майами завершились переговоры между делегациями США и Украины - ОБНОВЛЕНО-3

    Другие страны
    Лента новостей