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    ​СМИ: Беларусь и Армения отвергли декларацию "Восточного партнерства"

    ЕС вынуждены разрабатывать компромиссный вариант текста

    Баку. 21 мая. REPORT.AZ/ Армения и Беларусь отказались подписать подготовленный представителями ЕС текст заявления саммита "Восточного партнерства" в Риге, в котором содержится утверждение об "аннексии" Крыма Россией.

    Как передает Report со ссылкой на Reuters, дипломаты ЕС вынуждены разрабатывать компромиссный вариант текста, сообщили источники агентства.

    "Переговоры были очень сложными", — заявил представитель ЕС в Брюсселе после рассмотрения проекта заявления саммита.

    Он отметил, что успех саммита будет зависеть от того, как он будет воспринят в Москве.

    В саммите в Риге встретятся главы МИД ЕС, Украины, Грузии, Молдовы, Армении, Азербайджана и Беларуси.

    Коммюнике саммита будет опубликовано в пятницу.

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