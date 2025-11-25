СМИ: Барделла может в 2027 году выиграть выборы президента Франции против любого кандидата

Председатель правой французской партии "Национальное Объединение" Жордан Барделла, в случае выдвижения в кандидаты на пост президента страны может одержать победу во втором туре выборов в 2027 году.

Как передает Report, об этом сообщает газета Le Figaro со ссылкой на данные опроса Odoxa.

Газета отмечает, что из-за политического скандала, разгоревшегося вокруг лидера "Национального объединения" Марин Ле Пен, партия сделала ставку на Барделлу. Le Figaro подчеркивает, что это был, вероятнее всего, самый выигрышный вариант поскольку, согласно опросам, он уверенно может получить 35-36% голосов в первом туре на выборах в 2027 году.

Газета назвала это "Эффектом Барделлы", поскольку его личная популярность может быть выше популярности Ле Пен.

По данным опросов председатель правоцентристской партии "Горизонты" Эдуар Филипп может набрать в первом туре 17% голосов, глава президентской социал-либеральной партии "Возрождение" Габриэль Атталь может получить 11% голосов. За основателя крайне левой "Непокоренной Франции" Жан-Люка Меланшона готовы отдать 11-12% голосов, основателя левоцентристской партии "Общественная площадь" Рафаэля Глюксманна - 13,5-14,5% голосов.

Опрос также демонстрирует, что Барделла одержит верх и во втором туре выборов, независимо от того, кто станет его соперником.

При этом во втором туре противостояния кандидата от "Национального объединения" с Филиппом соотношение сил будет 53% против 47% в пользу Барделла, в борьбе с Глюксманном - 58% против 42%, с Атталем - 56% против 44%, с Меланшоном - 74% против 26%.

Le Figaro отмечает, что опрос подчеркивает необычайно высокую неопределенность, поскольку французская политика после роспуска парламента в 2024 году находится в тупике, и партии до сих пор не знают, кого выдвигать.

В то же время, около 30% опрошенных не выражают предпочтений, что делает прогнозы шаткими. Эта деталь показывает, что даже такие впечатляющие цифры поддержки Барделлы могут быть сильно изменчивыми.