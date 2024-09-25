СМИ: Байден отозвал приглашение премьера Грузии на прием в честь лидеров

Администрация президента США отозвала приглашение премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе на прием в Нью-Йорке, который традиционно организует Джо Байден для мировых лидеров и представителей ООН в рамках Генассамблеи.

Администрация президента США отозвала приглашение премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе на прием в Нью-Йорке, который традиционно организует Джо Байден для мировых лидеров и представителей ООН в рамках Генассамблеи.

Об этом сообщает Report со ссылкой на грузинскую службу Voice of America (VOA).

Кроме того, администрация президента США отменила все запланированные встречи с грузинской делегацией, в том числе переговоры советника Белого дома по национальной безопасности Джейка Салливана.

Причиной отказа, по данным источников, стало "антидемократическое поведение правительства Грузии", которое "демонстрирует вопиющее неуважение к демократии и воле грузинского народа".