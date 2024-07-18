СМИ: Байден может выйти из предвыборной гонки уже в эти выходные

Президент США Джо Байден может объявить о выходе из предвыборной гонки уже 20-21 июля в связи с растущим давлением со стороны лидеров Конгресса, членов Демократической партии и близких друзей.

Президент США Джо Байден может объявить о выходе из предвыборной гонки уже 20-21 июля в связи с растущим давлением со стороны лидеров Конгресса, членов Демократической партии и близких друзей.

Как передает Report, об этом сообщил портал Axios со ссылкой на источники.

Согласно информации, однопартийцы нынешнего президента, близкие люди, а также крупнейшие доноры избирательной кампании считают, что Байден не изменит общественное мнение о своем возрасте, не обеспечит большинство в Конгрессе и не победит своего главного конкурента - республиканца Дональда Трампа.