СМИ: Байден лишится поддержки мусульман на грядущих выборах президента США

Некоторые активисты и лидеры видных мусульманских организаций США не поддержат президента Джо Байдена на предстоящих президентских выборах после того, как Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект об оказании военной помощи Израилю.

Некоторые активисты и лидеры видных мусульманских организаций США не поддержат президента Джо Байдена на предстоящих президентских выборах после того, как Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект об оказании военной помощи Израилю.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, с таким прогнозом выступила телекомпания NBC.

Отмечается, что многие американцы-мусульмане уже были в ярости от администрации Байдена из-за поддержки действий Израиля в секторе Газа.

Теперь же они называют "точкой невозврата" и "абсолютной катастрофой" возможное подписание Байденом пакета помощи Израилю, который проходит через Конгресс.

Если Байден подпишет пакет законопроектов, включающий помощь Израилю, как он намерен сделать, "это бессердечное решение может стать точкой невозврата для отношений Белого дома с американской мусульманской общиной и другими американцами, выступающими против геноцида в Газе", - говорится в заявлении директора по связям с правительством Совета по американо-исламским отношениям Роберта Маккоу.

NBC подчеркивает, что такая ситуация может сыграть ключевую роль на президентских выборах в тех колеблющихся штатах, где Байден победил с небольшим перевесом в 2020 году. Речь в первую очередь идет о штатах Аризона, Джорджия, Мичиган.