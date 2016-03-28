СМИ: В Гватемале автобус съехал в ущелье, 19 человек погибли

Баку. 28 марта. REPORT.AZ/ Пассажирский автобус съехал в ущелье на западе Гватемалы. В результате инцидента погибли 19 человек, в том числе беременная женщина и один подросток.

Как передает Report, об этом сообщает в понедельник агентство Reuters.

По его данным, инцидент произошел примерно в 160 км к западу от столицы страны. Автобус двигался слишком быстро, когда съехал с края дороги в ущелье глубиной 200 метров.

В результате ДТП пострадали еще от 20 до 25 человек, они были доставлены в больницу.