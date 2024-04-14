О нас

СМИ: Армия Израиля разрешила жителям страны покинуть укрытия

СМИ: Армия Израиля разрешила жителям страны покинуть укрытия Командование Армии обороны Израиля разрешило жителям покинуть укрытия после массированной атаки ракетами и беспилотниками со стороны Ирана.
Другие страны
14 апреля 2024 г. 06:24
СМИ: Армия Израиля разрешила жителям страны покинуть укрытия

Командование Армии обороны Израиля разрешило жителям покинуть укрытия после массированной атаки ракетами и беспилотниками со стороны Ирана.

Как передает Report, об этом сообщила газета Times of Israel.

По ее данным, военные отметили, что мирным жителям больше не нужно находиться в защищенных помещениях. В то же время указывается, что ограничения на любые массовые и образовательные мероприятия по-прежнему остаются в силе.

Ранее пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что Иран запустил беспилотники со своей территории в сторону Израиля, она находится в состоянии повышенной готовности и отслеживает все цели. Позднее израильская армия заявила, что зафиксировала и запуск ракет со стороны Ирана. Корпус стражей исламской революции (элитные части иранских вооруженных сил) подтвердил массированную атаку на Израиль с помощью БПЛА и ракет.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Экслюзивные новости

Германия в этом году отказала в убежище 279 гражданам Азербайджана
Германия в этом году отказала в убежище 279 гражданам Азербайджана
10 апреля 2024 г. 12:48
Британский эксперт: Изменение климата - это затрагивающая всех и каждого глобальная проблема
Британский эксперт: Изменение климата - это затрагивающая всех и каждого глобальная проблема
9 апреля 2024 г. 14:32
Азеркосмос: Страховая выплата за спутник Azersky получена в полном объеме
"Азеркосмос": Страховая выплата за спутник Azersky получена в полном объеме
8 апреля 2024 г. 15:56
Гошгар Тахмазли: В Азербайджане будут созданы свободные от зоонозных заболеваний зоны
Гошгар Тахмазли: В Азербайджане будут созданы свободные от зоонозных заболеваний зоны
6 апреля 2024 г. 17:29
SOCAR создаст систему SCADA для экспорта газа
SOCAR создаст систему SCADA для экспорта газа
6 апреля 2024 г. 12:59
Драган Комич: Мобилизация финансовых ресурсов и сохранение экосистем - ключевые вопросы для COP29
Драган Комич: Мобилизация финансовых ресурсов и сохранение экосистем - ключевые вопросы для COP29
5 апреля 2024 г. 13:36
Министр: Для многих европейских стран доступ к азербайджанскому газу – критическая необходимость
ФотоМинистр: Для многих европейских стран доступ к азербайджанскому газу – критическая необходимость
4 апреля 2024 г. 10:15
Новая Каледония: Конституционная реформа усиливает напряженность между Нумеей и Парижем
Новая Каледония: Конституционная реформа усиливает напряженность между Нумеей и Парижем
3 апреля 2024 г. 11:52
Стефан Антич: Диалог с соседями и региональное сотрудничество принесет Армении больше дивидендов
Стефан Антич: Диалог с соседями и региональное сотрудничество принесет Армении больше дивидендов
29 марта 2024 г. 17:22
Тейс: Конференция в Брюсселе может стать очередной угрозой для мира на Южном Кавказе
Тейс: Конференция в Брюсселе может стать очередной угрозой для мира на Южном Кавказе
29 марта 2024 г. 14:07

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi