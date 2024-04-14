СМИ: Армия Израиля разрешила жителям страны покинуть укрытия

Командование Армии обороны Израиля разрешило жителям покинуть укрытия после массированной атаки ракетами и беспилотниками со стороны Ирана.

Командование Армии обороны Израиля разрешило жителям покинуть укрытия после массированной атаки ракетами и беспилотниками со стороны Ирана.

Как передает Report, об этом сообщила газета Times of Israel.

По ее данным, военные отметили, что мирным жителям больше не нужно находиться в защищенных помещениях. В то же время указывается, что ограничения на любые массовые и образовательные мероприятия по-прежнему остаются в силе.

Ранее пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что Иран запустил беспилотники со своей территории в сторону Израиля, она находится в состоянии повышенной готовности и отслеживает все цели. Позднее израильская армия заявила, что зафиксировала и запуск ракет со стороны Ирана. Корпус стражей исламской революции (элитные части иранских вооруженных сил) подтвердил массированную атаку на Израиль с помощью БПЛА и ракет.