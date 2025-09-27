СМИ: Армия Израиля контролирует уже более половины города Газа

Израильские военные захватили контроль над большей частью города Газа.

Как передает Report, с таким утверждением со ссылкой на источники выступила газета The Jerusalem Post.

"Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) контролирует более половины города Газа, 800 000 жителей покинули этот район", - указывает издание.

Отмечается, что в последние дни ЦАХАЛ расширил масштабы ударов по городу Газа.

Армейская пресс-служба сообщила в субботу, что ВВС Израиля атаковали за минувшие сутки 120 военных объектов радикалов в секторе Газа. В ведомстве добавили, что ЦАХАЛ "продолжает действовать против террористических организаций по всему сектору" и "расширяет операции в районе города Газа". В частности, армия Израиля нанесла удары по нескольким наблюдательным пунктам, используемым террористами ХАМАС, а также по пунктам сбора террористов и подземным террористическим объектам в этом районе.