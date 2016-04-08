СМИ: Армия Ирака полностью освободила от ИГ город Кубайса

Баку. 8 апреля. REPORT.AZ/ Иракские силовики полностью освободили от боевиков террористической группировки "Исламское государство" город Кубайса на западе страны.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом передает телеканал RT.

"Силы иракской безопасности освободили этот город, на улицах которого все еще можно видеть свидетельства кровопролитных боев. Сейчас армия полностью контролирует город. Инженерные части и саперы продолжают очищать город", - сообщил корреспондент RT.

На кадрах, снятых журналистами телеканала, видны последствия тяжелых боев: обгоревшие остовы автомобилей и разрушенные в результате штурма города здания. Кроме того, в поспешно оставленном боевиками городе иракским военным удалось обнаружить несколько тайников со снарядами и самодельными взрывными устройствами.