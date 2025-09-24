СМИ: Аргентина готова разрешить военное присутствие США у себя в обмен на помощь

Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение AIIF 2025
    Другие страны
    • 24 сентября, 2025
    • 06:05
    Правительство Аргентины готово разрешить присутствие американских военных на своей базе на юге страны в обмен на финансовую помощь.

    Как передает Report, об этом сообщил телеканал TN.

    По его данным, власти Аргентины обсуждают использование американскими военными строящейся базы в городе Ушуайя, расположенном на самом юге страны. По этой причине в составе аргентинской делегации в Нью-Йорк вместе с президентом страны Хавьером Милеем отправился министр обороны Луис Петри.

    Как утверждает телеканал, правительство Аргентины также признает, что американская сторона просит Буэнос-Айрес отказаться от валютного свопа с Китаем для сокращения влияния Пекина в южноамериканской стране.

    Ранее во вторник Милей встретился со своим американским коллегой Дональдом Трампом на полях 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. На прошлой неделе аргентинский лидер сообщил, что его правительство обсуждает с властями США возможность предоставления финансовой помощи для погашения задолженностей.

