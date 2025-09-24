СМИ: Аргентина готова разрешить военное присутствие США у себя в обмен на помощь

Правительство Аргентины готово разрешить присутствие американских военных на своей базе на юге страны в обмен на финансовую помощь.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал TN.

По его данным, власти Аргентины обсуждают использование американскими военными строящейся базы в городе Ушуайя, расположенном на самом юге страны. По этой причине в составе аргентинской делегации в Нью-Йорк вместе с президентом страны Хавьером Милеем отправился министр обороны Луис Петри.

Как утверждает телеканал, правительство Аргентины также признает, что американская сторона просит Буэнос-Айрес отказаться от валютного свопа с Китаем для сокращения влияния Пекина в южноамериканской стране.

Ранее во вторник Милей встретился со своим американским коллегой Дональдом Трампом на полях 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. На прошлой неделе аргентинский лидер сообщил, что его правительство обсуждает с властями США возможность предоставления финансовой помощи для погашения задолженностей.