İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 AIIF 2025
    İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 AIIF 2025

    KİV: Argentina öz ərazisində ABŞ-nin hərbi mövcudluğuna icazə verməyə hazırdır

    Digər ölkələr
    • 24 sentyabr, 2025
    • 06:54
    KİV: Argentina öz ərazisində ABŞ-nin hərbi mövcudluğuna icazə verməyə hazırdır

    Argentina hökuməti maliyyə yardımı müqabilində ölkənin cənubundakı bazada ABŞ hərbçilərinin yerlşməsinə icazə verməyə hazırdır.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə "TN" telekanalı məlumat yayıb.

    Məlumata görə, Argentina hakimiyyəti ölkənin ən cənubunda yerləşən Uşuaya şəhərində inşa edilən bazanın Amerika hərbçiləri tərəfindən istifadəsini müzakirə edir. Bu səbəbdən ölkə prezidenti Xavyer Mileylə birlikdə Nyu-Yorka gedən Argentina nümayəndə heyətinə müdafiə naziri Luis Petri də daxil edilib.

    Telekanalın bildirdiyinə görə, Argentina hökuməti həmçinin etiraf edir ki, Amerika tərəfi Pekinin Cənubi Amerika ölkəsindəki təsirini azaltmaq üçün Buenos-Ayresdən Çinlə valyuta mübadiləsindən imtina etməsini istəyir.

    Xatırladaq ki, çərşənbə axşamı günü Miley Nyu-Yorkda BMT Baş Assambleyasının 80-ci sessiyası çərçivəsində amerikalı həmkarı Donald Trampla görüşüb. Ötən həftə Argentina lideri bildirmişdi ki, hökumət ABŞ hakimiyyəti ilə borcların ödənilməsi üçün maliyyə yardımının göstərilməsi imkanını müzakirə edir.

    Xavyer Miley ABŞ Hərbi baza
    СМИ: Аргентина готова разрешить военное присутствие США в обмен на финпомощь

    Son xəbərlər

    07:21

    Tayvanda "Raqasa" tayfunu nəticəsində azı 14 nəfər həlak olub

    Digər ölkələr
    06:54

    KİV: Argentina öz ərazisində ABŞ-nin hərbi mövcudluğuna icazə verməyə hazırdır

    Digər ölkələr
    06:40

    Hikmət Hacıyev: Orta Dəhliz üzrə 50 milyon tondan çox yük artımı gözlənilir

    Xarici siyasət
    06:38

    Azərbaycan Nyu-Yorkda daha bir ölkə ilə viza sazişi imzalayıb

    Xarici siyasət
    06:17
    Foto

    III MDB Oyunlarında iştirak edəcək daha iki ölkənin idmançıları Azərbaycana gəlib - YENİLƏNİB

    Fərdi
    06:02
    Foto

    Özbəkistanın Milli Futbol Mərkəzinin direktoru: Azərbaycanda keçiriləcək oyunlar MDB Oyunları tarixində ən maraqlısı olacaq

    Futbol
    05:44

    Britaniyanın XİN rəhbəri: NATO-nun hava məkanının müdafiəsində iştirak etməyə hazırıq

    Digər ölkələr
    05:10
    Foto

    XİN başçısı: Azərbaycanın dini azadlığa sadiqliyi regional sabitlik üçün nümunədir

    Xarici siyasət
    04:40
    Foto

    Belarus millisinin baş məşqçisi: Əminəm ki, evə qələbə ilə qayıdacağıq

    Fərdi
    Bütün Xəbər Lenti