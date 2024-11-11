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СМИ: Американский самолет обстреляли при попытке сесть в Гаити

СМИ: Американский самолет обстреляли при попытке сесть в Гаити Самолет авиакомпании Spirit Airlines, вылетевший из города Форт-Лодердейл (штат Флорида), был перенаправлен в Доминиканскую Республику после того, как его обстреляли при попытке посадки в столице Гаити.
Другие страны
11 ноября 2024 г. 22:53
СМИ: Американский самолет обстреляли при попытке сесть в Гаити

Самолет авиакомпании Spirit Airlines, вылетевший из города Форт-Лодердейл (штат Флорида), был перенаправлен в Доминиканскую Республику после того, как его обстреляли при попытке посадки в столице Гаити.

Как передает Report, об этом сообщила газета Miami Herald со ссылкой на источники.

По их данным, как минимум один член экипажа получил ранение. Руководство аэропорта Порт-о-Пренса приказало приостановить вылеты, отмечает издание.

MediaLibre опубликовало в соцсети X видеозапись, на которой видны следы пуль на внутренней обшивке самолета, предположительно принадлежащего компании Spirit Airlines.

Отметим, что Гаити переживает серьезный кризис с безопасностью после убийства там в 2021 году президента Жовенеля Моиза и разрушительного землетрясения. Несмотря на то, что правоохранительным органам республики помогает с наведением порядка многонациональная миссия, которой руководит Кения, преступные банды контролируют большую часть территории страны, в частности до 80% столицы - города Порт-о-Пренс.

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