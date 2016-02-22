​СМИ: Американские спецслужбы насчитали в Ливии около 6,5 тысяч боевиков

Баку. 22 февраля. REPORT.AZ/ Спецслужбы США установили, что численность в Ливии боевиков террористической группировки "Исламское государство" возросла вдвое, достигнув около 6,5 тыс. человек.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в своей электронной версии газета New York Times.

Она приводит данные собственных источников в американских спецслужбах. Согласно им, число боевиков ИГ на территории Ирака и Сирии сократилось с максимального показателя около 31,5 тыс. до порядка 25 тысяч человек на данный момент.

Источники издания объясняют это успешными действиями исключительно антитеррористической коалиции во главе с США. Одновременно ИГ сделала ставку на вербовку в странах Африки и в качестве плацдарма для этого выбрала Ливию. В этой стране численность сил группировки возросла вдвое - до около 6,5 тыс. бойцов, уточняет газета.