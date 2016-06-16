 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​СМИ: Американские силы впервые приняли участие в сухопутной операции против ИГ в Ираке

    Американские военнослужащие участвовали в атаке на позиции террористов к югу от Мосула

    Баку. 16 июня. REPORT.AZ/ Американские наземные войска впервые приняли участие в боях против группировки "Исламское государство" (ИГ) вблизи захваченного террористами города Мосул на севере Ирака, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

    Ранее американские военные занимались обучением и инструктажем иракских коллег. В операции по освобождению Мосула также участвует авиация международной коалиции во главе с США и местное ополчение.

    Телеканал Sky News Arabia утверждает, что американские военнослужащие участвовали в атаке на позиции террористов к югу от города. При этом использовались бронетехника, танки и артиллерия. 

    Боевики ИГ держат Мосул, второй по величине город Ирака, под контролем с лета 2014 года.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi