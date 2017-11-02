СМИ: Американские истребители F-35 заржавели

Баку. 2 ноября. REPORT.AZ/ Пентагон на 30 дней заморозил программу оснащения вооруженных сил истребителями F-35 после того, как на самолетах нашли ржавчину, передает Report со ссылкой Bloomberg.

Как отмечает агентство, следы коррозии, превышающей допустимые стандартами пределы, появились на месте соединения внешней панели из углеродного волокна с алюминиевым корпусом истребителя.

По словам представителя Пентагона Джо Деллаведовы, ржавчина возникла по вине разработчика, компании Lockheed Martin.

"Выявленные дефекты в будущем необходимо исправить, но они не угрожают безопасности полетов на F-35 и не влияют на наши операции", - заявил Д.Деллаведова.