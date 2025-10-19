СМИ: Американцы стали чаще отказываться от гражданства по политическим причинам

Ильхам Алиев Путь к Победе Национальный градостроительный форум День восстановления независимости
    Другие страны
    • 19 октября, 2025
    • 03:25
    Американцы, постоянно проживающие за рубежом, стали все чаще отказываться от гражданства США по политическим причинам.

    Как передает Report, об этом сообщила газета The Washington Post (WP) со ссылкой на юристов.

    Иммиграционные адвокаты, чьи слова приводит газета, отметили, что ежегодно 5-6 тыс. американцев отказываются от гражданства. Среди причин юристы выделяют налоговые и логистические, однако в последнее время недовольство политическим курсом США играет главную роль в принятии такого решения.

    Издание также привело итоги опроса международной консалтинговой компании Greenback, согласно которым в период с 2024 по 2025 год доля американцев, рассматривающих возможность отказа от гражданства США из-за несогласия с политической обстановкой в стране, составила 51%.

