СМИ: Али Хаменеи предупреждал Насруллу о планах Израиля по его убийству

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи за несколько дней предупредил генерального секретаря ливанского движения "Хезболлах" Хасана Насруллу о планах Израиля по его убийству в Бейруте.

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи за несколько дней предупредил генерального секретаря ливанского движения "Хезболлах" Хасана Насруллу о планах Израиля по его убийству в Бейруте.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

Согласно информации, Хаменеи отправил послание Насрулле и попытался убедить его приехать в Иран сразу после серии взрывов пейджеров в Ливане 17 сентября.

В послании иранский лидер сослался на доклады разведки, согласно которым у Израиля есть свои агенты в "Хезболлах" и он планирует ликвидировать Насруллу, сообщил иранский чиновник.

Отмечается, что послание передал замглавы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Аббас Нилфорушан, который также погиб в результате израильского удара по Бейруту 27 сентября. Насрулла не стал покидать Ливан, так как был уверен в своем окружении и собственной безопасности, говорится в публикации.

По данным Reuters, смерть Насруллы повлекла за собой тщательные расследования в Иране в отношении высокопоставленных членов КСИР и сотрудников органов безопасности из-за опасений, что "Моссад" мог проникнуть в их ряды.

Напомним, что 23 сентября Израиль начал операцию "Стрелы севера" против формирований шиитского движения "Хезболлах", в ходе которой наносит массированные авиаудары по военным объектам движения. В результате одного из ударов 27 сентября в Бейруте был убит лидер "Хезболлах" Хасан Насрулла.