СМИ: "Аль-Каида" грозит США новыми терактами

Баку. 14 сентябрь. REPORT.AZ/ В интернете распространяется аудиозапись лидера террористической организации "Аль-Каида" Аймана аз-Завахири, на которой он призвал молодых мусульман становиться террористами-смертниками для атак в городах стран Запада и США, а также призвал к большему единству среди боевиков-исламистов.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает британское издание The Independent.

"Я призываю не сомневаться всех мусульман, кто может нанести вред странам коалиции крестоносцев. Сейчас мы должны сосредоточиться на войне в сердце домов и городов крестоносцев Запада, и в особенности на Америке", - заявил он.

Он предложил мусульманской молодежи на Западе последовать примеру Джохара Царнаева (совершившего взрыв на бостонском марафоне в апреле 2013 года) и братьев Куаши (осуществивших атаку на редакцию французского сатирического журнала Charlie Hebdo в январе 2015 года).