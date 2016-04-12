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    СМИ: Афганский пограничник расстрелял пять сослуживцев

    Убийство было совершено в день, когда талибы объявили о начале своего весеннего наступления

    Баку. 12 апреля. REPORT.AZ/ В южной провинции Кандагар по меньшей мере пять афганских пограничников были убиты своим сослуживцем.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили представители местных властей. 

    Убийство было совершено в день, когда талибы объявили о начале своего весеннего наступления.

    "Поздно ночью вчера сотрудник пограничной полиции открыл огонь по своим коллегам и убил пятерых из них. Он пересек границу и бежал в Пакистан", - цитирует агентство Reuters слова представителя администрации провинции Кандагар Самина Хапалвака.

    В то же время источник в афганской пограничной полиции сообщил агентству Reuters, что были убиты семь военнослужащих этой структуры и что убийца бежал к талибам. Одновременно представители движения "Талибан" заявили об убийстве семерых сотрудников пограничной охраны.

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