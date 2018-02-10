СМИ: аэропорт Тель-Авива приостановил работу после инцидента с иранским беспилотником

Баку. 10 февраля. REPORT.AZ/ Международный аэропорт имени Бен-Гуриона в Тель-Авиве в субботу временно приостановил работу после того, как иранский беспилотник, вторгшийся в воздушное пространство страны из Сирии, был сбит израильским вертолетом над Голанскими высотами. Об этом Report сообщает со ссылкой на ТАСС.

Ранее официальный представитель израильских военных Джонатан Конрикус сообщил в Twitter, что в ответ на вторжение беспилотника самолеты Армии обороны Израиля нанесли удары по иранским объектам в Сирии и уничтожили иранский пункт контроля БПЛА. Вслед за этим по израильскому истребителю F-16 сирийскими ПВО были запущены несколько зенитных ракет. После этого Израиль нанес мощный удар по системам ПВО и иранским целям в Сирии.