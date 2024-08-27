О нас

СМИ: Администрация Байдена оказывала давление на Meta

СМИ: Администрация Байдена оказывала давление на Meta Высокопоставленные должностные лица в администрации президента США Джо Байдена оказывали давление на компанию Meta, требуя цензурировать контент, связанный с COVID-19 в период пандемии.
Другие страны
27 августа 2024 г. 12:28
СМИ: Администрация Байдена оказывала давление на Meta

Высокопоставленные должностные лица в администрации президента США Джо Байдена оказывали давление на компанию Meta, требуя цензурировать контент, связанный с COVID-19 в период пандемии.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, об глава компании Марк Цукерберг написал в письме Комитету палаты представителей по вопросам судопроизводства.

В нем Цукерберг указал, что сожалеет о том, что не сообщил об этом давлении раньше, а также о некоторых решениях относительно удаления определенного контента.

"В 2021 году высокопоставленные должностные лица администрации Байдена, включая Белый дом, в течение месяцев неоднократно оказывали давление на нас, требуя цензурировать определенный контент о COVID-19, включая юмор и сатиру, и выражали недовольство нашими командами, когда мы не соглашались это делать", - написал Цукерберг.

Глава Meta отметил, что давление со стороны правительства было ошибочным и выразил сожаление, что не освещал эту проблему ранее.

"Я также думаю, что мы приняли некоторые решения, которые, с учетом ретроспективного анализа, мы бы сегодня не приняли", - сказал он.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое читаемое

Политолог: Отношения Азербайджана с Узбекистаном - пример для других стран Центральной Азии
Политолог: Отношения Азербайджана с Узбекистаном - пример для других стран Центральной Азии
26 августа 2024 г. 11:56
Синоптики предупредили об усилении ветра в Азербайджане
Синоптики предупредили об усилении ветра в Азербайджане
23 августа 2024 г. 15:28
Первые леди Азербайджана и Узбекистана и их дочери ознакомились с выставкой в Ташкенте 
ФотоПервые леди Азербайджана и Узбекистана и их дочери ознакомились с выставкой в Ташкенте 
24 августа 2024 г. 03:21
В Азербайджане завтра температура воздуха достигнет 37 градусов тепла 
В Азербайджане завтра температура воздуха достигнет 37 градусов тепла 
21 августа 2024 г. 12:42
Азербайджан подал официальную заявку на вступление в БРИКС
Азербайджан подал официальную заявку на вступление в БРИКС
20 августа 2024 г. 17:26
Завтра в Баку ожидается 36, в регионах - 39 градусов тепла
Завтра в Баку ожидается 36, в регионах - 39 градусов тепла
23 августа 2024 г. 12:48
Завтра в Баку и ряде районов ожидаются кратковременные дожди
Завтра в Баку и ряде районов ожидаются кратковременные дожди
25 августа 2024 г. 12:38
Президент Беларуси поздравил первого вице-президента Мехрибан Алиеву
Президент Беларуси поздравил первого вице-президента Мехрибан Алиеву
26 августа 2024 г. 09:49
СМИ: Радикалы, захватившие заложников в волгоградской колонии №19, ликвидированы
СМИ: Радикалы, захватившие заложников в волгоградской колонии №19, ликвидированы
23 августа 2024 г. 18:10
Обнародовано число зарегистрированных пенсионеров в Азербайджане
Обнародовано число зарегистрированных пенсионеров в Азербайджане
22 августа 2024 г. 12:50

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi