СМИ: Администрация Байдена оказывала давление на Meta

Высокопоставленные должностные лица в администрации президента США Джо Байдена оказывали давление на компанию Meta, требуя цензурировать контент, связанный с COVID-19 в период пандемии.

Высокопоставленные должностные лица в администрации президента США Джо Байдена оказывали давление на компанию Meta, требуя цензурировать контент, связанный с COVID-19 в период пандемии.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, об глава компании Марк Цукерберг написал в письме Комитету палаты представителей по вопросам судопроизводства.

В нем Цукерберг указал, что сожалеет о том, что не сообщил об этом давлении раньше, а также о некоторых решениях относительно удаления определенного контента.

"В 2021 году высокопоставленные должностные лица администрации Байдена, включая Белый дом, в течение месяцев неоднократно оказывали давление на нас, требуя цензурировать определенный контент о COVID-19, включая юмор и сатиру, и выражали недовольство нашими командами, когда мы не соглашались это делать", - написал Цукерберг.

Глава Meta отметил, что давление со стороны правительства было ошибочным и выразил сожаление, что не освещал эту проблему ранее.

"Я также думаю, что мы приняли некоторые решения, которые, с учетом ретроспективного анализа, мы бы сегодня не приняли", - сказал он.