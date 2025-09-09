СМИ: 61% французов выступают за роспуск парламента после отставки премьера

Большинство жителей Франции выступают за роспуск парламента после того, как премьер-министр Франсуа Байру не смог заручиться поддержкой достаточного количества депутатов во время голосования о доверии правительству в Национальном собрании (нижней палате парламента) и теперь будет вынужден подать прошение об отставке.

Как передает Report, об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Французским институтом общественного мнения (IFOP) по заказу телеканала LCI.

За роспуск Нацсобрания и досрочные парламентские выборы выступил 61% респондентов (сотрудники IFOP опросили 1 тыс. совершеннолетних французов). Это на 11% больше, чем было по результатам аналогичного опроса, проведенного 4 июля. "Это довольно примечательно, потому что такое мнение преобладает в большинстве категорий, за исключением тех, кто голосовал за Эмманюэля Макрона на президентских выборах", - констатировал глава департамента общественного мнения IFOP Фредерик Даби в эфире телеканала.

В случае досрочных выборов большинство голосов может получить правая партия "Национальное объединение", ее готовы поддержать до 34% опрошенных. Судя по опросу, рейтинг левых сил будет зависеть от того, смогут ли они вновь баллотироваться в рамках одного альянса, или же партию "Неподчинившаяся Франция" (НФ) не будут включать в общую избирательную кампанию. В первом случае объединенные левые получат 24% голосов, а во втором - только 19%, тогда как НФ сможет претендовать на 9% голосов. Так или иначе, левая и правая оппозиция сохранят за собой ведущие позиции в парламенте, тогда как пропрезидентская коалиция будет довольствоваться лишь 14% парламентских кресел и станет третьей силой в Нацсобрании. Правоцентристы из "Республиканцев" при любом сценарии получат 12% голосов.