СМИ: 19-й пакет санкций Евросоюза может затронуть около полудюжины российских банков

Новый, 19-й по счету пакет санкций Евросоюза против России, может затронуть около полудюжины российских банков и энергетических компаний.

Как сообщает Report со ссылкой Интерфакс, об этом пишет Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

Пакет также может включать меры против российской платежной и карточной системы и дополнительные ограничения на торговлю нефтью.

Кроме того, ЕС может пополнить "черные списки" судами, имеющими отношение к РФ, пойти на меры против нефтетрейдеров в третьих странах, запретить повторно страховать танкеры, уже внесенные в санкционные списки, ужесточить санкции против российских нефтяных компаний.

Также ЕС планирует ввести запрет на экспорт некоторых товаров и химических веществ, используемых российским оборонно-промышленным комплексом, применить торговые ограничения против компаний, в том числе в КНР, поставляющие эти товары. При этом, пояснили источники, ЕС хочет впервые задействовать механизм по борьбе с обходом санкций против Казахстана, который, по мнению Евросоюза, экспортирует в РФ промышленное оборудование, пригодное для производства оружия.

Другие ограничения могут затронуть визы, порты, которые принимают подсанкционные суда, и санкции против сервисов, которые связаны с технологиями искусственного интеллекта, и которые могут иметь военное применение.

По словам источников, Евросоюз надеется координировать некоторые из данных мер с США.