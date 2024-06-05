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СМИ: 15 палестинцев погибли после удара израильских сил по сектору Газа

СМИ: 15 палестинцев погибли после удара израильских сил по сектору Газа По меньшей мере 15 человек погибли в результате ударов израильской армии по центральной и южной частях сектора Газа.
Другие страны
5 июня 2024 г. 09:34
СМИ: 15 палестинцев погибли после удара израильских сил по сектору Газа

По меньшей мере 15 человек погибли в результате ударов израильской армии по центральной и южной частях сектора Газа.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает катарский телеканал Al Jazeera.

В результате израильских авиаударов и артобстрелов в центральной и южной частях Газы погибли не менее 15 человек, в том числе дети, женщины и полицейские, которые помогали охранять доставку гуманитарной помощи в южный город Рафах у границы с Египтом. Сообщается, что многие мирные жители получили ранения, когда Израиль объявил о том, что его сухопутные силы вошли в лагерь беженцев Аль-Бурейдж, распложенный в центральной части палестинского анклава, в то время как истребители и артиллерия наносят удары по целям в этом районе.

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Версия на английском языке At least 15 killed in Israeli attack on central Gaza
Версия на азербайджанском языке İsrail Qəzza zolağına zərbə endirib, 15 fələstinli ölüb

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