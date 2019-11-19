​СМИ: 11 человек погибли после столкновения трех автобусов в Мексике

Не менее 11 человек погибли и 25 пострадали в результате столкновения трех автобусов на 16 километре шоссе Мехико-Пачука в штате Мехико.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом сообщает издание Milenio.

По данным издания, авария произошла в понедельник в 20.00 по местному времени. По сообщениям полиции, водители всех трех автомобилей скрылись с места аварии.

Генеральный координатор службы гражданской обороны штата Мехико Луис Фелипе Пуэнте сообщил в своем аккаунте в Twitter, что на месте аварии работают пожарные, полиция и сотрудники мексиканского отделения Красного Креста.