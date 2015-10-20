Смертную казнь в Огайо отложили из-за перебоев с ядом

Баку. 20 октября. REPORT.AZ/ Американский штат Огайо принял решение отложить приведение в исполнение всех смертных приговоров до 2017 года, поскольку не может приобрести необходимые инъекции, сообщает Report со ссылкой на Би-би-си.

Это означает, что 12 осужденных, которых планировали казнить в ближайшие 14 месяцев, доживут по меньшей мере до 2017 года.

Тех же 25 заключенных, чье будущее, согласно приговору, также неразрывно связано со смертельными инъекциями после января 2017 года, может ждать отсрочка казни.

Перебои с поставками смертельных инъекций связывают с нежеланием ряда компаний продавать подобные вещества.

Это вынуждает власти штатов США искать другие способы казни.

Так, в Юте в марте позволили применять для казни расстрел. В апреле Оклахома вспомнила о газовых камерах.

Впрочем, штат Небраска решил и вовсе запретить смертную казнь, столкнувшись с нехваткой смертельной сыворотки.

Таким образом, сейчас смертная казнь не применяется в 19 штатах США и в столичном Вашингтоне.