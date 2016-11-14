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    Госкомитет нацбезопасности Кыргызстана пресек деятельность экстремистской ячейки

    В рамках возбужденного уголовного дела по местам проживания задержанных изъято значительное количество экстремистской литературы

    Баку. 14 ноября. REPORT.AZ/ Государственный комитет национальной безопасности (ГКНБ) Кыргызстана пресек деятельность руководящей ячейки религиозно-экстремистской организации "Хизб ут-Тахрир", передает Report со ссылкой на РИА Новости.

    "Десятого ноября ГКНБ КР (Кыргызской Республики - ред.) совместно с МВД КР в городе Бишкек и Чуйской области пресечена противоправная деятельность руководящей ячейки религиозно-экстремистской организации (РЭО) "Хизбут-Тахрир", а также деятельность медиа-платформы Hizb-turkiston.net, через которую осуществлялся прием программных установок и запрещенной литературы, направляемой зарубежными центрами "Хизбут-Тахрир" для последующего распространения по каналам подпольной экстремистской сети среди населения КР, призывающей к свержению конституционного строя и построению теократического государства "Халифат"", - говорится в сообщении комитета.

    В ходе следственно-оперативных мероприятий в рамках возбужденного уголовного дела по местам проживания задержанных изъято значительное количество экстремистской литературы, электронные носители информации, оргтехника (компьютеры, ноутбуки, планшеты) и другие вещественные доказательства преступной деятельности 12 граждан Кыргызстана.

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