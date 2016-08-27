Служба безопасности Афганистана уничтожила более 200 боевиков

Баку. 27 августа. REPORT.AZ/ Подразделения службы безопасности Афганистана во время боя за уезд Джани Кхель потеряли 50 человек убитыми и ранеными, потери боевиков составили более 200 человек.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, около 1,2 тысячи боевиков радикальной группировки "Талибан" в пятницу вечером развернули наступление на граничащий с Пакистаном Джани Кхель и захватили его. При этом боевики заявили, что захватили "огромное количество оружия и убили десятки силовиков".

По словам представителя местной администрации Таджа Мохаммеда Мангала, в ходе боя погиб пакистанский полевой командир талибов Хафиз Рашид, и боевикам удалось захватить несколько автомобилей и оружие местных органов МВД.

В свою очередь пресс-секретарь губернатора провинции Накиб Ахмад Атал сообщил агентству, что подразделения полиции и другие сотрудники правоохранительных органов отступили в уезд Чамкани и обсуждают планы по освобождению Джани Кхеля.