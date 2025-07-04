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Служба миграционного контроля США задержала сына мексиканского боксера Хулио Сезара Чавеса

Служба миграционного контроля США задержала сына мексиканского боксера Хулио Сезара Чавеса Бывший чемпион мира по боксу, сын легендарного мексиканского боксера Хулио Сезара Чавеса, Хулио Сезар Чавес-младший был задержан Службой иммиграционного и таможенного контроля США в Лос-Анджелесе (штат Калифорния).
Другие страны
4 июля 2025 г. 00:56
Служба миграционного контроля США задержала сына мексиканского боксера Хулио Сезара Чавеса

Бывший чемпион мира по боксу, сын легендарного мексиканского боксера Хулио Сезара Чавеса, Хулио Сезар Чавес-младший был задержан Службой иммиграционного и таможенного контроля США в Лос-Анджелесе (штат Калифорния).

Как передает Report, об этом сообщило американское министерство внутренней безопасности.

"Служба иммиграционного и таможенного контроля задержала известного мексиканского боксера и преступника, нелегально находящегося [в США], Хулио Сезара Чавеса-младшего. Идет работа над его ускоренным выдворением из Соединенных Штатов. Чавес - гражданин Мексики, где в отношении него действует ордер на арест в связи с участием в организованной преступности, торговле огнестрельным оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами", - говорится в заявлении ведомства.

В задержании 39-летнего спортсмена, сообщает агентство Associated Press, было задействовано много агентов службы. В момент ареста он ехал на скутере возле своего дома в районе Студио-Сити.

Адвокат боксера назвал ситуацию возмутительной.

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Версия на азербайджанском языке Əfsanəvi boksçunun oğlu xüsusi əməliyyatla həbs olunub

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