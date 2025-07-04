Служба миграционного контроля США задержала сына мексиканского боксера Хулио Сезара Чавеса

Бывший чемпион мира по боксу, сын легендарного мексиканского боксера Хулио Сезара Чавеса, Хулио Сезар Чавес-младший был задержан Службой иммиграционного и таможенного контроля США в Лос-Анджелесе (штат Калифорния).

Бывший чемпион мира по боксу, сын легендарного мексиканского боксера Хулио Сезара Чавеса, Хулио Сезар Чавес-младший был задержан Службой иммиграционного и таможенного контроля США в Лос-Анджелесе (штат Калифорния).

Как передает Report , об этом сообщило американское министерство внутренней безопасности.

"Служба иммиграционного и таможенного контроля задержала известного мексиканского боксера и преступника, нелегально находящегося [в США], Хулио Сезара Чавеса-младшего. Идет работа над его ускоренным выдворением из Соединенных Штатов. Чавес - гражданин Мексики, где в отношении него действует ордер на арест в связи с участием в организованной преступности, торговле огнестрельным оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами", - говорится в заявлении ведомства.

В задержании 39-летнего спортсмена, сообщает агентство Associated Press, было задействовано много агентов службы. В момент ареста он ехал на скутере возле своего дома в районе Студио-Сити.

Адвокат боксера назвал ситуацию возмутительной.