Служба безопасности Украины рассматривает шесть версий убийства журналиста Павла Шеремета

Баку. 21 июля. REPORT.AZ/ Следствие рассматривает шесть причин убийства журналиста Павла Шеремета. Как сообщает Report, об этом заявил в эфире телеканала "112 Украина" советник главы Службы безопасности Украины (СБУ) Юрий Тандит.

Тем не менее основных версии убийства Шеремета, по словам Тандита, сейчас четыре.

Среди них - покушение на украинскую журналистку Алену Притулу, соосновательницу издания "Украинская правда", в которой работал Шеремет. Взорванный автомобиль принадлежал Притуле.

Еще одна версия - это попытка дестабилизации ситуации на Украине. Тандит также называет эту версию "русским следом". В интервью он говорит о возможной попытке дестабилизации ситуации в стране со стороны "соседей".

Третья версия касается личных мотивов, а четвертая связана с профессиональной деятельностью Шеремета.

Тандит пообещал найти не только исполнителей, но и заказчиков преступления.

Шеремет погиб 20 июля утром в Киеве. Автомобиль, в котором он находился, взорвался. Правоохранительные органы расследуют его гибель по статье "умышленное убийство". За несколько дней до этого Шеремет жаловался на слежку за собой.