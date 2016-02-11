​Словения официально выдвинула экс-президента Тюрка на пост генсека ООН

Баку. 11 февраля. REPORT.AZ/ Словения официально выдвинула бывшего президента страны Данило Тюрка кандидатом на пост генерального секретаря ООН, соответствующее уведомление было направлено миссией страны в секретариат Всемирной организации.

Как передает Report, согласно установленной процедуре, копия полученного письма была разослана всем постоянным представителям при ООН за подписью председателя Генеральной Ассамблеи Могенса Люккетофта и действующего председателя Совета Безопасности ООН Рафаэля Рамиреса.

В сопроводительном письме вице-премьер Словении Карл Ержавеч характеризует 64-летнего Тюрка как "международно признанного политика, дипломата, профессора международного права с огромным политическим и международным опытом".

Тюрк был президентом Словении с 2007 по 2012 год.

Предвыборная кампания на пост главы всемирной организации официально стартовала в декабре 2015 года после получения всеми 193 членами ООН письма по процедуре избрания следующего административного главы организации.