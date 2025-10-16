Словения и Кыргызстан подписали соглашение об отмене виз для дипломатов

Главы МИД Кыргызстана и Словении Жээнбек Кулубаев и Таня Файон подписали соглашение об отмене визового режима для обладателей дипломатических паспортов.

Как передает Report со ссылкой на МИД Словении, документ был подписан в рамках визита кыргызского министра в эту страну.

Кроме того, стороны заключили программу сотрудничества между внешнеполитическими ведомствами на 2026-2027 годы.

Документ предусматривает проведение регулярных консультаций на различных уровнях по политическим, экономическим и культурным вопросам. Программа направлена на укрепление двустороннего взаимодействия в рамках международных организаций, а также на обмен мнениями по региональным и международным темам, представляющим взаимный интерес, включая вопросы, рассматриваемые на повестке Генеральной Ассамблеи и Совета Безопасности ООН.