Словения будет пускать только мигрантов, которые хотят остаться в стране

Баку. 9 марта. REPORT.AZ/ Власти Словении объявили о решении резко ужесточить правила въезда для мигрантов и фактически закрыть границу для тех из них, кто не намерен оставаться в стране, передает Report со ссылкой на "Би-би-си".

В заявлении словенского МВД говорится, что меры, призванные сократить поток мигрантов, вступят в силу в ночь на 9 марта.

С полуночи по местному времени через границу будут пускать только беженцев, оказавшихся в действительно отчаянном положении, а также мигрантов, которые планируют обратиться к властям Словении с просьбой о предоставлении убежища.

Беженцев, планирующих использовать Словению как перевалочный путь по пути в государства, которые они считают более комфортными для жизни, через границу больше не пустят. Сейчас таких мигрантов большинство.

Через Словению пролегает путь мигрантов из Северной Африки и с Ближнего Востока в Европу. Большинство мигрантов добирается до Турции, оттуда по морю переправляется в Грецию, а затем начинает движение через Балканы в Германию и в скандинавские страны.

Миграционный кризис в Европе начался в прошлом году на фоне продолжающихся вооруженных конфликтов в ближневосточном регионе. Всего за год в Евросоюз въехало более миллиона мигрантов. Сейчас лидеры ЕС пытаются совместно с Турцией решить эту проблему.