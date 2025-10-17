Ильхам Алиев Путь к Победе Национальный градостроительный форум
    Ильхам Алиев Путь к Победе Национальный градостроительный форум

    Словакия выделит Украине новый пакет помощи на 800 тыс. евро

    Другие страны
    • 17 октября, 2025
    • 19:08
    Словакия выделит Украине новый пакет помощи на 800 тыс. евро

    Словакия поставит Украине энергетическое оборудование на сумму 500 тыс. евро, а также выделит еще 300 тыс. евро на строительство убежищ в школах, расположенных в прифронтовых районах.

    Как передает Report, об этом сообщил глава МИД Украины Андрей Сибига в соцсети Х по итогам встречи со своим словацким коллегой Юраем Бланаром в рамках третьего раунда межправительственных консультаций.

    По его словам, еще одной ключевой темой было военное сотрудничество, включая использование механизма SAFE для укрепления Украины, а также дальнейшее развитие инициативы PURL.

    Кроме того, Украина планирует усилить дипломатическое присутствие в Словакии: до конца года в городе Прешов откроется Генконсульство Украины, что позволит улучшить консульское обслуживание украинской общины на востоке страны.

    "Мы заинтересованы в развитии прагматичных, взаимовыгодных и добрососедских отношений со Словакией", - подчеркнул Сибига.

    Напомним, 17 октября в Кошице состоялись совместные межправительственные украинско-словацкие консультации.

    Словакия Украина гумпомощь российско-украинская война

    Последние новости

    19:34

    Отчисления в Фонд ОМС из бюджета сокращаются почти на 37%

    Финансы
    19:29

    Министр: Азербайджан - потенциальный союзник Мальдив в развитии "зеленой энергетики"

    Энергетика
    19:28

    В Азербайджане в 2026 году 66 городов и районов не получат средства из госбюджета

    Финансы
    19:19

    Стала известна дата визита главы МИД Эстонии в Азербайджан

    Внешняя политика
    19:16

    Абдулла Мутталиб: Мальдивы видят потенциал для сотрудничества с Азербайджаном в сфере туризма

    Туризм
    19:15

    В 2026 году 3,5 млрд манатов будет направлено на восстановление Карабаха и Восточного Зангезура

    Финансы
    19:12

    Самолет Uzbekistan Airways совершил вынужденную посадку в Баку

    Инфраструктура
    19:08

    Словакия выделит Украине новый пакет помощи на 800 тыс. евро

    Другие страны
    18:57

    В Милли Меджлис поступил проект госбюджета на следующий год

    Внутренняя политика
    Лента новостей