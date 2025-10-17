Словакия выделит Украине новый пакет помощи на 800 тыс. евро

Словакия поставит Украине энергетическое оборудование на сумму 500 тыс. евро, а также выделит еще 300 тыс. евро на строительство убежищ в школах, расположенных в прифронтовых районах.

Как передает Report, об этом сообщил глава МИД Украины Андрей Сибига в соцсети Х по итогам встречи со своим словацким коллегой Юраем Бланаром в рамках третьего раунда межправительственных консультаций.

По его словам, еще одной ключевой темой было военное сотрудничество, включая использование механизма SAFE для укрепления Украины, а также дальнейшее развитие инициативы PURL.

Кроме того, Украина планирует усилить дипломатическое присутствие в Словакии: до конца года в городе Прешов откроется Генконсульство Украины, что позволит улучшить консульское обслуживание украинской общины на востоке страны.

"Мы заинтересованы в развитии прагматичных, взаимовыгодных и добрососедских отношений со Словакией", - подчеркнул Сибига.

Напомним, 17 октября в Кошице состоялись совместные межправительственные украинско-словацкие консультации.