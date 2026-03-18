Словакия вводит ограничения на продажу и вывоз из страны дизтоплива
    Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13

    Словакия вводит ограничения на продажу и вывоз из страны дизтоплива

    Словакия вводит ограничения на продажу и вывоз из страны дизтоплива

    Кабинет министров Словакии утвердил постановление, которое на ближайшие 30 дней устанавливает ограничения на объемы дизельного топлива, доступного для приобретения на автозаправочных станциях страны.

    Как передает Report со ссылкой на местное информагентство TASR, об этом сообщил словацкий премьер Роберт Фицо по итогам заседания правительства.

    Помимо этого, Кабмин принял решение о временном запрете на вывоз дизельного топлива за пределы страны.

    Параллельно с указанными мерами на заправочных станциях вводится особый ценовой режим для дизельного топлива, распространяющийся на все транспортные средства с иностранной регистрацией. Стоимость дизеля для таких автомобилей будет рассчитываться на основе среднего уровня цен, действующих в Австрии, Чехии и Польше.

    Slovakiya dizel yanacağının satışına və ixracına məhdudiyyətlər tətbiq edib
    Спикер иранского парламента заявил о начале нового этапа конфликта

    Словакия вводит ограничения на продажу и вывоз из страны дизтоплива

