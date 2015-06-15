Словакия усилит безопасность на границе с Украиной камерами наблюдения

Баку. 15 июня. REPORT.AZ/ Словакия усиливает меры безопасности на границе с Украиной, устанавливая 47 новых камер наблюдения стоимостью порядка 1,46 миллиона долларов, говорится в заявлении министерства внутренних дел страны, информирует Report со ссылкой на РИА "Новости".

По данным агентства Синьхуа, в настоящий момент на словацко-украинской границе уже установлены несколько сотен камер наблюдения.

Согласно заявлению министерства, власти страны намерены усилить наблюдение в северной части границы. Новое оборудование будет установлено на отрезке протяженностью около шести километров между деревнями Убля и Улич.

"Система, которая будет установлена в северной части государственной границы с Украиной, позволит создать лучшие технические условия для обеспечения большей точности в наблюдении за передвижениями людей на местах, где будут установлены камеры", — говорится в заявлении министерства.

Министерство внутренних дел Словакии также отмечает, что данные меры позволят сотрудникам полиции эффективнее выявлять, контролировать и пресекать случаи нелегального пересечения государственной границы.