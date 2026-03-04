Словакия прекращает аварийные поставки электроэнергии в Украину

Словацкая государственная компания SEPS объявила о расторжении контракта с украинской компанией "Укренерго" на аварийные поставки электроэнергии .

Как передает Report, об этом сообщают словацкие СМИ.

Инициатором решения выступил премьер-министр Словакии Роберт Фицо, сославшийся на обострение напряженности между Братиславой и Киевом, в частности из-за прекращения поставок нефти по трубопроводу "Дружба".

Генеральный директор SEPS Мартин Магат после заседания правительства заверил, что расторжение контракта не повлечет санкций для Словакии.

По его словам, последние аварийные поставки в Украину осуществлялись в январе 2026 года; с тех пор Словакия не предоставляла дополнительную энергию.

Магат отметил, что обычная торговля электроэнергией между странами продолжается без изменений, а решение касается исключительно аварийного механизма поставок.

В то же время Украина обратилась за новыми аварийными поставками, однако от Словакии их не получила. Магат подтвердил факт обращения, но отказался давать подробные комментарии.