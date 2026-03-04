Ильхам Алиев WUF13 Операция США и Израиля против Ирана Консультативный совет ЮГК
    Словакия прекращает аварийные поставки электроэнергии в Украину

    Другие страны
    • 04 марта, 2026
    • 16:20
    Словакия прекращает аварийные поставки электроэнергии в Украину

    Словацкая государственная компания SEPS объявила о расторжении контракта с украинской компанией "Укренерго" на аварийные поставки электроэнергии .

    Как передает Report, об этом сообщают словацкие СМИ.

    Инициатором решения выступил премьер-министр Словакии Роберт Фицо, сославшийся на обострение напряженности между Братиславой и Киевом, в частности из-за прекращения поставок нефти по трубопроводу "Дружба".

    Генеральный директор SEPS Мартин Магат после заседания правительства заверил, что расторжение контракта не повлечет санкций для Словакии.

    По его словам, последние аварийные поставки в Украину осуществлялись в январе 2026 года; с тех пор Словакия не предоставляла дополнительную энергию.

    Магат отметил, что обычная торговля электроэнергией между странами продолжается без изменений, а решение касается исключительно аварийного механизма поставок.

    В то же время Украина обратилась за новыми аварийными поставками, однако от Словакии их не получила. Магат подтвердил факт обращения, но отказался давать подробные комментарии.

    Украина Словакия поставки электроэнергии нефтепровод
