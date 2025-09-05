Словацкий премьер объяснил встречу с Путиным желанием ускорить мир в Украине

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо сказал, что его контакты с президентом РФ Владимиром Путиным связаны с надеждой на скорейшее завершение войны России против Украины.

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом он сказал в Ужгороде во время пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Фицо сказал, что на встрече с Путиным говорил о "двустороннем сотрудничестве" России и Словакии.

"Опять же, в этом между нами могут быть разные взгляды, но мы верим, что война закончится, и очень быстро закончится, и что нормализуются отношения с Российской Федерацией. Мы просто заранее хотим говорить о возможностях и задачах, которые встанут перед нами", – рассказал он.

Словацкий премьер также назвал "абсолютной неправдой" информацию о том, что с хозяином Кремля обсуждалась "какая-то энергетическая блокада Украины".

"Это абсолютно не было предметом переговоров с Владимиром Путиным. Мы прежде всего говорили о двустороннем сотрудничестве между Словакией и Российской Федерацией", – добавил Фицо.

Он также сказал, что его государство поддерживает вступление Украины в ЕС и готово поделиться своим опытом приобретения членства.

Президент Владимир Зеленский выразил надежду, что Словакия присоединится к предоставлению Украине гарантий безопасности.