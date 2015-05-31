Сломавший ногу при падении с велосипеда Керри будет лечиться в Бостоне

Баку. 31 мая. REPORT.AZ/ Госсекретарь США Джон Керри, сломавший ногу во время прогулки на велосипеде во Франции, будет проходить лечение в Бостоне, сообщил официальный представитель Госдепартамента Джон Кирби, информирует Report со ссылкой на РИА "Новости".

"Учитывая, что травма находится рядом с тем местом, где ему до этого уже делали операцию, госсекретарь вернется сегодня (в воскресенье) в Бостон для лечения в госпитале Массачусетса с доктором, который делал раньше ему операцию", — говорится в заявлении Кирби.

Госсекретарь США Джон Керри получил травму ноги после падения с велосипеда вблизи французского города Сьонзье. На месте происшествия была группа парамедиков, однако Керри решили перевезти в Женеву для более точного обследования. После этого было принято решение о возвращении Керри на лечение в США. Как уточнили в госдепартаменте, Керри получил перелом бедра. Врачи ожидают, что госсекретарь сможет полностью восстановиться.

В связи с полученной травмой госсекретарь США отменил запланированные ранее поездки в Мадрид и Париж.