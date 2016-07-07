Следующим британским премьером станет женщина

Баку. 7 июля. REPORT.AZ/ Следующим главой Консервативной партии и премьер-министром Великобритании спустя почти 26 лет вновь станет женщина. Об этом свидетельствуют результаты состоявшегося в четверг второго раунда голосования депутатов-консерваторов, которым предстояло определить двух финалистов кампании по выбору партии, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

В итоге ими оказались глава МВД Тереза Мэй и заместитель главы министерства энергетики и изменения климата Андреа Лидсом. Мэй получила от однопартийцев 199 голосов, Лидсом - 84 голосов. Учитывая, что тори находятся сейчас у власти, на кону стоит не только место во главе партийной иерархии, но и пост премьер-министра Соединенного Королевства.

До этого эти посты в британской истории занимала всего одна женщина - Маргарет Тэтчер (1925-2013 гг.). Она возглавляла правительство с 1979 по 1990 годы. Имя нового главы правительства должно быть названо до 9 сентября.

Меньше всех сегодня набрал министр юстиции Майкл Гоув. Его поддержали 46 депутатов и таким образом он не сумел пробиться в итоговую часть внутрипартийной избирательной кампании, которая должна быть подытожена к концу августа.

Теперь судьбу главы партии и правительства определят уже не 331 депутат фракции тори в Палате общин парламента, а 150 тыс. членов Консервативной партии, которые будут голосовать по почте. Имя нового главы правительства должно быть названо до 9 сентября.

Выборы потребовались в связи с тем, что нынешний премьер-министр Дэвид Кэмерон заявил об уходе в отставку на следующий день после того, как на референдуме 23 июня 51,9% британцев выступили за выход страны из состава ЕС. Сам Кэмерон агитировал за сохранение членства Великобритании в Евросоюзе.