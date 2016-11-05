Следовавший в Китай лайнер совершил аварийную посадку в Новой Зеландии

Баку. 5 ноября. REPORT.AZ/ Следовавший в Китай авиалайнер китайской компании China Southern Airlines совершил аварийную посадку в Новой Зеландии из-за проблем с двигателем.

Как передает Report, об этом сообщает радиостанция Radio New Zealand.

Сообщается, что самолет направлялся из Новой Зеландии в город Гуанчжоу в китайской провинции Гуандун. На его борту находились 212 человек.

Вскоре после взлета авиалайнер был вынужден вернуться в аэропорт вылета в городе Окленд. Отмечается, что самолет благополучно приземлился, никто не пострадал. Подробности инцидента не сообщаются.