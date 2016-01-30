Следователи допросили сына главы МИД Франции

Баку. 30 января. REPORT.AZ/ Следователи допросили Тома Фабиуса - сына министра иностранных дел Франции Лорана Фабиуса по делу о мошенничестве и отмывании денег, сообщает Report со ссылкой AFP.

Речь идет о следствии по делу, которое было открыто в 2013 году с целью установить источники дохода сына высокопоставленного дипломата. В частности, следователей заинтересовало происхождение парижской квартиры Томы Фабиуса, купленной в 2012 году за 7 млн. евро.

В середине декабря сын французского министра уже был арестован в рамках данного расследования на 12 часов.