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    Ильхам Алиев Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Путь к Победе

    Швейцария заявила о поддержке мира и стабильности на Южном Кавказе

    Другие страны
    • 15 октября, 2026
    • 11:31
    Швейцария заявила о поддержке мира и стабильности на Южном Кавказе

    Швейцария по-прежнему привержена поддержке мира и стабильности в регионе Южного Кавказа.

    Как передает Report, об этом сообщил в соцсети X глава МИД Швейцарии Игнацио Кассиса по итогам встречи с министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном.

    "Обсудили пути дальнейшего укрепления двусторонних отношений, в частности экономического сотрудничества",- говорится в сообщении.

    Кроме того, министры обсудили мирный процесс между Азербайджаном и Арменией, а также рассмотрели вопросы сотрудничества в рамках председательства Швейцарии в ОБСЕ в 2026 году.

    "Швейцария остается приверженной поддержке прочного мира и региональной стабильности", - подчеркнул он.

    Иньяцио Кассис Арарат Мирзоян Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ)
    İsveçrə Cənubi Qafqazda sülh və sabitliyi dəstəklədiyini bəyan edib
    Switzerland expresses support for peace, stability in South Caucasus
    MiniBoss
    MiniBoss

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