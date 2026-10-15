Швейцария заявила о поддержке мира и стабильности на Южном Кавказе
- 15 октября, 2026
- 11:31
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Швейцария по-прежнему привержена поддержке мира и стабильности в регионе Южного Кавказа.
Как передает Report, об этом сообщил в соцсети X глава МИД Швейцарии Игнацио Кассиса по итогам встречи с министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном.
"Обсудили пути дальнейшего укрепления двусторонних отношений, в частности экономического сотрудничества",- говорится в сообщении.
Кроме того, министры обсудили мирный процесс между Азербайджаном и Арменией, а также рассмотрели вопросы сотрудничества в рамках председательства Швейцарии в ОБСЕ в 2026 году.
"Швейцария остается приверженной поддержке прочного мира и региональной стабильности", - подчеркнул он.
Fruitful discussion with #Armenian FM @AraratMirzoyan 🇨🇭🇦🇲 We discussed ways to further strengthen bilateral relations, particularly economic cooperation, as well as the peace process with #Azerbaijan and cooperation under the #Swiss #OSCE26CH Chairpersonship. #Switzerland remains committed to supporting lasting peace and regional stability.— Ignazio Cassis (@ignaziocassis) October 15, 2026