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    Скотланд-Ярд назвал предполагаемое место отравления Скрипалей

    Скрипаль и его дочь Юлия впервые подверглись воздействию отравляющего вещества у себя дома

    Баку. 28 марта. REPORT.AZ/ Следователи Скотланд-Ярда пришли к выводу, что работавший на британские спецслужбы экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия впервые подверглись воздействию отравляющего вещества у себя дома.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в сообщении полиции.

    "В результате тщательного криминалистического и научного изучения, следователи полагают, что Скрипали впервые подверглись воздействию нервно-паралитического вещества в своем доме. Специалисты выявили самую высокую на данный момент концентрацию отравляющего вещества на входной двери в доме", — говорится в сообщении полиции.

    "Те, кто живет по соседству со Скрипалями, могут увидеть, что полицейские проводят обыски, но я хочу заверить, что риск остается низким и наши обыски являются мерой предосторожности", — отметил старший координатор национальных усилий по борьбе с терроризмом Дин Хейдон.

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