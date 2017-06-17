Скончался президент Вануату Балдвин Лонсдейл

Баку. 17 июня. REPORT.AZ/ Президент Вануату Балдвин Лонсдейл скончался от сердечного приступа.
Как передает Report, об этом сообщает Radio New Zealand.
Как сообщается, Лонсдейл был оперативно доставлен в больницу, однако спасти его не удалось.
Балдвин Лонсдейл занимал пост президента Вануату с сентября 2014 года. До этого он был англиканским священником.
Согласно конституции страны, новый президент должен быть выбран в течение трех недель членами парламента и главами региональных советов.
News DepartmentАвтор новости
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