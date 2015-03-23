​Скончался "отец сингапурской нации" Ли Куан Ю

Баку. 23 марта. REPORT.AZ/ "Отец сингапурской нации" Ли Куан Ю скончался вечером в воскресенье на 92-м году жизни.

Как передает Report со ссылкой на ББС, он несколько дней назад госпитализирован с пневмонией в крайне тяжелом состоянии.

Ли управлял островом на посту премьер-министра в течение 31 года: с момента как Сингапур получил независимость в 1959 году.

Экономические реформы, инициированные политиком, привели бывшую британскую колонию к экономическому благоденствию, однако правозащитники критиковали Ли за ограничение политических и личных свобод граждан.

"Премьер-министр с глубокой скорбью сообщает об уходе господина Ли Куан Ю, первого премьер-министра Сингапура. Господин Ли мирно скончался в главном госпитале Сингапура", - говорится в сообщении правительства.

В Сингапуре со времен правления Ли действует законодательство, крайне жестко регламентирующее свободу самовыражения жителей острова.