Баку. 19 сентября. REPORT.AZ/ На 76-м году скончался известный российский политолог Виктор Кременюк, член-корреспондент Российской академии наук (РАН) Виктор Кременюк.

Как отмечает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщается на сайте Института США и Канады.

Кременюк как ученый сформировался под влиянием школы американистики, созданной в Институте США и Канады, куда он перешел на работу в августе 1970 года. С именем ученого связано становление в 1970-х годах нового направления в российской науке о международных отношениях, характерной чертой которого являлся отказ от устаревших, догматических представлений по ряду ключевых проблем международной политики, советско-американских, а затем и российско-американских отношений. Кременюк, как отмечается, являлся своего рода первопроходцем в современной политологии, став в 1990 году первым в СССР и России профессором в этой области.