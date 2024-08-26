Скончался экс-глава МИД Египта Набиль аль-Араби

Бывший глава МИД Египта и экс-генсек Лиги арабских государств (ЛАГ) Набиль аль-Араби скончался в возрасте 89 лет.

Бывший глава МИД Египта и экс-генсек Лиги арабских государств (ЛАГ) Набиль аль-Араби скончался в возрасте 89 лет.

Как передает Report, об этом говорится в пресс-релизе египетского МИД.

"Министерство иностранных дел с глубокой скорбью сообщает о смерти одного из ярчайших символов египетской дипломатии и бывшего министра иностранных дел Египта Набиля аль-Араби", - сообщило ведомство.

Согласно информации, соболезнования семье и последователям покойного выразил лично действующий глава МИД Бадр Абдель Аты.

Набиль аль-Араби родился в Каире в 1935 году, окончил юридический факультет Каирского университета и Школу права в Нью-Йоркском университете. С 1994 по 2006 год он работал в различных структурах ООН. По возвращении в Египет он возглавил Каирский региональный центр международного коммерческого арбитража, а после начала народных выступлений в 2011 году был переговорщиком между противниками египетской власти и правительством страны.

6 марта 2011 года аль-Араби был назначен министром иностранных дел Египта в переходном правительстве после свержения президента Хосни Мубарака.

Аль-Араби также принял решение об открытии КПП "Рафах" на границе с сектором Газа, который был закрыт с 2008 года. Именно с его именем связывают потепление отношений между Египтом и Ираном: в апреле 2011 года исламская республика объявила о назначении своего посла в Каире.